Lesestunud muusikalegend kannatab dementsuse all

Lähedased seletasid, et see juriidiline otsus ei too Wilsoni igapäeva elus kaasa suuri muutusi. Tema eest hoolitsetakse parimal võimalikul moel ja ta saab elada oma kodus.

Wilson pole salanud aastakümnete pikkust võitlust vaimuhaigusega. Tal on diagnoositud skisoaktiivne häire. Kuulmishallutsinatsioonid tabasid teda esmakordselt 1965. aastal. 1984 diagnoositi muusikul paranoiline skisofreenia, mille põhjuseks nimetasid arstid kauast uimastipruukimist. Hiljem tunnistati see diagnoos siiski kehtetuks, kuid kuulmishallutsinatsioonid jäid. „Aeg-ajalt on see olnud talumatu, kuid tänu arstidele ja ravimitele olen saanud elada imelist, tervet ja produktiivset elu, toeks pere, sõbrad ja fännid, kes on mind sel teekonnal aidanud,“ kirjutas Brian 2019. aastal sotsiaalmeedias, mil seletas, et vaimsed probleemid on ägenenud ja ta peab nende ravile keskenduma. Abikaasa Melindat on Brian nimetanud oma päästjaks.