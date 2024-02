Telehunt Jüri Pihel: ma ei näe läbivat ideed, mille jaoks rahvusringhäälingule raha antakse. Uurivat ajakirjandust seal ju enam pole

Miks Eesti telesaadetes viimasel ajal nii vähe nalja saab? „Eesti väike maa. Hea nalja tegemine nõuab ikka väga suurt talenti ja vahendeid. Usun, et „Tujurikkuja“ oli minutihinnalt üks kallemaid telesaateid, mis Eestis kunagi tehtud. Miks „Kreisiraadio“ omal ajal nii hea välja tuli? Sest kokku said kolm erakordset talenti. Meeskonna olemasolu huumori tegemisel on ülitähtis,“ arutleb Pihel.