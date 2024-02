Süstide abil salenenud Kelly Osbourne: „Süste kritiseerivad kadedad, kes ei saa neid endale lubada!“

Mullu emaks saanud Kelly (39) ilmus hiljutisele Grammyde galale saledamana kui eales. Aastaid liigkilodega maadelnud seltskonnatäht ja telesaatejuht on tunnistanud, et otsustas poja sünni järel end raseduseelsesse vormi viia, kuid ei saanud pidama ja salenes edasi.

Nüüd tunnistab Kelly, et võttis kõhnumisel abiks süstid. Tema ema Sharon on neid samuti pruukinud, kuid kurtnud ränki kõrvalnähte. Mullu mais rääkis Sharon Osbourne jutusaates „The Talk“, et võttis nelja kuuga umbes 15 kilo alla. „Aga nagu kõigel muul, pole ka sellel [salenemine] alati kiiret lahendust.“ Sharon ei varjanud, et tundis paar esimest kuud iiveldust. „Iga päev oli süda paha või kõht lahti ja nii edasi.

Hiljutises intervjuus E! Newsile ei jõudnud Sharoni tütar Kelly salenemissüste ära kiita. „Need on täiesti vapustavad!“ ütles ta Dolly Partoni korraldatud Pet Gala punavaibal. „On miljon moodust kaalus alla võtta. Miks mitte teha seda mõnel sellisel meetodil, mis pole nii igav kui trenn?“

Kelly 2018. aasta septembris. Foto : Dia Dipasupil / AFP / Scanpix

Süstide kriitikute kohta avaldas Kelly arvamust, et nood on lihtsalt kadedad. „Inimesed ei salli neid süste, sest nad tahavad neid teha. Kõige rohkem vihkavad neid süste need, kes neid salaja teevad või siis on tigedad, et ei saa seda endale lubada.“