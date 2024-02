„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Mart Sander: "Olen tänaseks arenenud ja moodsamaks muutunud, olen mõnes mõttes nagu BSH. Ma olen toode."

Mart, aastal 2018 tegime sinuga intervjuu „Hommikusöök staariga“, kui oli valminud sinu kümneosaline telesari „Litsid“. Toona ütlesid: „Nüüd on mu elus justkui midagi ka tehtud - võiksin siit ilmast kerge südamega lahkuda.“

Olen märganud, et need on nagu jäljed lumel. Tuleb kevad ja need jäljed on kadunud ja sa pead jälle trampima uued jäljed lumel kuhugi või kevadel porisse või suvel liiva, aga siis tuleb peale talv ja katab need jälle kinni. Neid jälgi pead kogu aeg jätma. Äkki sain aru, et ma ei saagi surra, sest neid jälgi ei ole kunagi piisavalt.

Ma ei mäleta, mida ma vastasin sulle aastal 2018, aga võib-olla nüüd, kui olen ka tänaseks arenenud ja moodsamaks muutunud. Ütleks, et ma olen mõnes mõttes nagu nagu BSH. Ma olen toode. Ja sinna tootesse, selle kaubamärgi alla, mahub veel palju.