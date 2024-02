TIIU KAANELUGU | Henrik Normann: „Ju noor naine igatseb ka kõrvale seda vanemat meest.“

„Isal (endine koolijuht ja muusikapedagoog Toots Normann (78) – toim) on toredasti. Emal oli möödunud aastal väikene tagasilöök tervisega, praegu on ta ajuinsuldist taastunud ja olukord on stabiilne. Arvati, et ta enam liikuma ei hakka, aga kui külla lähen, tõuseb ta ikka püsti. Tatsab vaikselt ringi ja teeb trenni,“ räägib Henrik. „Ema saab kõikidest asjadest aru ja see on kõige tähtsam, et inimesega suhelda saab! Vend on samuti nüüd Soomest tagasi Eestis ja on ka vanematele rohkem toeks.“