ÕL EKSKLUSIIV | Suvel isaks saav Victor Crone: ultrahelis last nähes jõudis mulle see päriselt kohale!

Lapseootusest teatasid Victor ja Amanda mõned päevad tagasi Instagramis – paarike postitas pildi, kus lisaks neile on peal ka mullu perre võetud koer Bonnie. „Kui uudise avaldasime, saime väga palju õnnesoove. On väga südantsoojendav näha, kui paljud häid soove ja õnnitlusi saadavad. Lapse saamine on tõeline õnnistus! Oleme Amandaga väga õnnelikud,” õhkab mees.