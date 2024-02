GALERII | Kunstnik Are Tralla avas Tartus Pallase galeriis näituse „Keha mäletab“, uudistama oli tulnud kirev publik!

Aktifotode kaudu uurib Tralla, kus peidab meie kehas end koletis. „Lapsena oli mul küsimus, miks mu isa joob? Miks mu onu joob? Miks ma ei ole näinud oma vanaisa? Olen näinud ja tundnud, mida teeb alkohol inimesega. See on täiesti kohutav. Mul on küsimus, et kui me libastume, kas me siis ka kuskilt abi saame?“