Külma eest Balile pagenud Kerli Kõiv naudib paradiislikku elu: restoranis kulub õhtusöögile 5–10 eurot!

„Elasin 11 aastat Californias, kus on maailma parim kliima. Kui koroona tuli, jäin aga Eestisse kolmeks aastaks kinni. Need olid mu esimesed külmad talved üle väga pika aja ja ma veendusin veelkord, et pole üldse talveinimene,“ sõnab Kerli Kõiv Raadio 2 intervjuus.