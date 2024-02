TEATRIARVUSTUS | Lycka till! Rootsi lavastaja keeras Estonia „Kabarees“ igavusenupud põhja

Elu on ilus, tüdrukud on ilusad, isegi orkester on ilus. Ainult, et... Berliini kuldaeg 1920ndate lõpp – 1930ndate algus on moes. Hedonism, seksuaalne vabadus, jazz, ohjeldamatu pidutsemine. Sakslaste telesari „Berlin Babylon” lööb vaatajarekordeid kogu maailmas. Miski selles ajas ja meie ajas kõlksub kokku. Ei tahaks öelda suure sõja vari või eelootus.