UUS PERSPEKTIIV! Kregor Zirk: lapse sünd on kogu elu pea peale keeranud!

„Olen palju mõelnud selle peale. Terve eelmine aasta on olnud justkui Ameerika mäed. Olid päevad, kui mõtlesin, et lõpetan ujumise üldse ära, jätsin mõned trennid ära. Olid ka väga toredad päevad, eriti see, kui mu poeg sündis. See võttis suure pinge kuidagi maha, tekitades uue perspektiivi. Seda tunnet on raske sõnadega selgitada, aga vähemalt tost hetkest saadik on kõik teistmoodi olnud,“ sõnab sportlane „Ringvaates“.