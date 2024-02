Kuningas Charlesi homöopaatialembuse kriitik: „Alternatiivmeditsiin aitas kaasa Steve Jobsi surmale!“

Homöopaatiausku Charles III vähidiagnoosi valgel on poleemilised terakesed taas üldsuse huviobjektiks kerkinud. Briti kuningliku pere peaarst pooldab samuti homöopaatilist ravi, kuid õukond on toonitanud: vähktõve puhul on Michael Dixon veendunud tavameditsiini usaldaja. Küll aga lootis alternatiivmeditsiinile vaid 56aastasena vähki surnud Steve Jobs, sarnaselt temaga on oma kaheldavate veendumuste tõttu varakult hauda läinud teisigi kuulsusi.