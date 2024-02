ÕHTULEHT 80 | Päris põnev! Kümne aasta taguses lehes kirjeldas ufouurija Igor Volke Eesti kõige salapärasemaid tulnukajuhtumeid

Toonases artiklis rääkis Igor Volke, et tulnukate Maa-visiidid ei piirdu üksnes meie kodude kohal lendamise ja meil külas käimisega. „Nad tulevad sageli meie kodudesse ja kutsuvad inimesi kaasa. Tihti on need lood lünklikud, sest inimestel on olnud mäluauke,“ selgitas Volke ja jätkas: „Mäletan ühte lugu naisterahvast, kes rääkis, kuidas ta oma korteri rõdu pealt koos oma õdede ja neid kutsunud tulnukatega nähtamatule trepile astus ja tundis, kuidas ta õhus hõljub. Ja siis tuli tal mäluauk, nagu seda tihti juhtub, aga pärast seda mäletab ta uuesti, et sattus terrassile, kust avanes ilus vaade põhjamaisele loodusele. Külalised istusid tavalistele – valgetele mugavatele – toolidele ning tulnukad kostitasid neid kakaokissellitaolise massiga, mis oli serveeritud topsides. Naised ei osanud täpselt kisselli maitset kirjeldada, kuid nad ütlesid nagu ühest suust, et see oli väga intensiivne,“ leiab Volke, et kokkulangevad kirjeldused viitavad sellele, et inimesed ei luiska.