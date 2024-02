REEDETI UUE HOOGA! „Telehommik“ üllatab külalissaatejuhtidega: see plaan oli meil algusest peale

„Telehommiku“ peatoimetaja Kajar Kase sõnul oli külalissaatejuhtide toomine „Telehommikusse“ algusest peale plaanis olnud, et pakkuda põhisaatejuhtidele võimalust pisut puhata ja tuua saatesse juurde uusi nägusid ja hääli. „Suurepärane, et Kanal 2s on nii palju eetrikogemusega ajakirjanikke, kellele kahe ja poole tunnise otsesaate vedamine on tore reedehommikune tegevus, mitte ületamatu väljakutse,“ ütleb Kase.