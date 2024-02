LAULUSÕNAD TÄTOVEERINGUTENA KEHALE! Lemsalu suurim fänn: Liis on inspireerinud mind oma unistuste poole pürgima!

„Tema muusika on mind inspireerinud oma unistuste poole pürgima. Liis enda lugude ja soojusega pani asju teistmoodi vaatama,“ räägib Elerin Teemant (24), kes on Liis Lemsalu andunud fänn. Ta on Liisi lugude pealkirjad koguni tätoveeringutena enda kehale talletanud.