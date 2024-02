ÕL VIDEO | Ragnar Klavan: olen selline kerge murduja, et kui laps tuleb ja küsib, et issi palun osta, siis ma ostan

Ragnar Klavani investeerimisportfell on vähemalt 10 miljoni euro suurune. Tema suurim rahapaigutus on tehtud taristuehitusettevõttesse Verston, mida juhivad Veiko Veskimäe ja Erkko Saluste, kes on ka Klavani head sõbrad. „Öeldakse küll, et ära sõpradega äri tee. Aga sõit nende meestega on olnud super hea, mida tõestab ka käive. Kui ma 2012.–2013. aastal investeeringu tegin, oli Verstoni käive 4,2 miljonit eurot. Nüüd on see aga 92 miljonit eurot,“ sõnab jalgpallur. Lisaks eelnevale on ta investeerinud jalgpalliklubisse Tallinna Kalev ning spordirõivaste ja -vahendite firmasse. Kuid on olnud ka ebaõnnestunud investeeringuid. „Olen alt läinud nii aktsiaturul kui krüptot ostes,“ nentis Klavan.