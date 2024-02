MIS MEHEGA TEGU? „Eesti laulu“ finalist Peter Põder: abikaasal on minust ilusam hääl

Põderite peres kasvab kaks imearmsat tüdrukutirtsu – Loola (6) ja Iti (3). „Iti on tõepoolest krutskeid täis nagu Nukitsameeski. Mõlemad tütred on Jäära tähtkujust ka, seega on nendega raske vaielda,“ selgitab noor isa. Kas lastele laulab ema või isa? „Mõlemad, aga abikaasal on minust ilusam hääl,“ teatab Peter. Miks siis tema „Eesti laulul“ ei osale?