MURE VÄHIHAIGE MONARHI PÄRAST: Briti kuningakoja esiarst on uhhuu-usku

Briti kuningakoda teatas Tema Majesteedi vähidiagnoosist 5. veebruaril pärast kuninga korralist haiglaprotseduuri eesnäärme suurenemise raviks. Millise vähiliigiga tegu, pole avalikkusele teatatud, kuid kuningakoda on toonitanud, et tegu pole eesnäärmevähiga ning et haigus tabati varajases staadiumis.