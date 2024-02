Daniel Levi toob abiellu romantikat „kastist välja“ üllatustega: olulise suhe nimel peab võitlema!

Sel aastal leppis Daniel Levi abikaasaga, et kingitusi valentinipäevaks nad ei tee. Selle asemel veedab paar koos aega, nautides üksteise seltsi ja romantilist hommikusööki. „Minu meelest on kõige olulisem ikkagi see, kuidas sa inimesega igapäevaselt suhestud ja milliseid väikeseid asju argipäevadel teed,“ tunnistas Daniel „Telehommikus“.