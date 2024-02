GALERII | Kristi Saare esitles finantsvabadusest unistavatele inimestele oma uut raamatut!

Rahaasjadele lähenetakse tihti nii, nagu need eksisteeriks kõikidest teistest elu aspektidest eraldiseisvana. Tegelikkuses on kõik rahalist edu mõjutavad tegurid väga tugevalt seotud meie igapäevase elukorraldusega – olgu nendeks oskus oma elu planeerida, võimekus oma sissetulekut suurendada, mõtteviisi kujundamine või ka meid ümbritsevad inimsuhted. Ükski asi ei loksu ise paika – vaja on sihipäraselt tegutseda. Just rahatarkuse valdkonnas Kristi Saare enda uue raamatu lugejaid harida soovibki.