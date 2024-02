Kaheksa lapse ema Mailis Reps „Impulsi“ saates: lapse saamiseks pole ideaalset ega ka jubedat aega!

Ajal, mil Eestis sünnib rekordiliselt vähe lapsi ja käimas on tõeline antibeebibuum, on kaheksa lapsega Mailis Reps tõeline kangelasema. 48aastaselt tõi ta ilmale kaksikud poisid. Seda väga pingelisel ajal, olles kriminaalsüüdistuse saanuna kohtupingis. „Impulsi“ saates oli Reps heas tujus ja rääkis, et teda on õnnistatud erakordselt hea viljakusega, samas kui tema sõbrannad või tuttavad olid 30. eluaastate alguses juba silmitsi viljakusprobleemidega.