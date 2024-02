ÕL VIDEO | EHTED KUI ARMASTUSE SÜMBOL: Birgit Sarrap: „Palusin Indrekul kihlasõrmuse ümber vahetada!“

Laulja Birgit Sarrap ja tema kaasa Indrek on ühist teed käinud pea 13 aastat. Kuigi paar tundub olevat väga harmooniline, on nende maitse ühes asjas erinev, nimelt ehetes. „See, et Indrek pole ehete kinkimisega kümnesse tabanud, on puhtalt minu kapriisi tõttu. Ma mäletan, et ta ikka algusaastatel proovis reisidelt mulle kingitusi tuua, aga ma kahjuks väga ei kandnud neid ja nii jäid need sahtlisse seisma, kuna olen selle koha pealt väga valiv,“ jutustab Birgit. „Argipäevadel kannan väga tagasihoidlikke ehteid – väikesed täpikesed kõrvas, õrn ehe kaelas. Pealegi on minu eelistus aastate jooksul muutunud. Kui varem kandsin hõbedat või valget kulda, siis nüüd olen pigem kollast kulda eelistanud.“