„SÜDAMESOOVI“ VANA TALUMAJA TAAS MÜÜGIS! Uued omanikud müüvad peavalu tekitanud eramut kallimalt, kui nad selle soetasid

Facebooki müügikuulutuses kirjutab talumaja uus omanik Kerli Püll, et elamus on kolm tuba, läbikäidav köök, esik ja duširuum. Majja tuleb vesi salvkaevust. Kuulutuses tuuakse välja, et elamu on ahiküttega ja et majale on laotud ka uus korsten. Lisaks on olemas õhksoojuspump. Püllide perekond müüb maja 75 000 euroga.