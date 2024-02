„KINOSAADE“ 226. OSA | Mart Sanderi uus film, „Loomade kuningriik“, „Võitleja“, „Vara küps“ ja DocPoint 2024

„Kinosaade“ on taskuhääling, kus kino Artis programmijuht Ra Ragnar Novod, Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod ning kultuurikriitik Raiko Puust võtavad igal nädalal läbi uued filmid ja seriaalid ning ka olulisemad filmiuudised.

„Kinosaate“ 226. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud („Villainess Level 99: I May Be the Hidden Boss But I’m Not the Demon Lord“, „John Carter“, „The Mechanic“, „Death Becomes Her“, „True Detective: Night Country“, „Delicious in Dungeon“ jpm!)

Lisaks anname ülevaate kinofilmidest: „Võitleja“, „Loomade kuningriik“, „Dr. Sanderi uneteraapia“, „Vara küps“ ja DocPointil nähtud filmid.

Mida on Raiko, Ragnar ja Henryk kodus vaadanud?

Raiko: „Villainess Level 99: I May Be the Hidden Boss But I’m Not the Demon Lord“ (2024), „The Unwanted Undead Adventure“ (2024), „Gushing over Magical Girls“ (2024), „Chained Soldier“ (2024), „John Carter“ (2012), „Holy Man“ (1998), „The Mechanic“ (2011), „The Gift“ (2000), „The Gamer“ (2009), „Lift“ (2024),

Henryk: „Death Becomes Her“ (1992)