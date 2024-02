„EESTI ESO“ | Võitluskunstnik Edvin Kibus sai keset poksiringi kehavälise kogemuse – kuidas see on võimalik?

„Eesti Eso“ viimases episoodis käis külas Edvin, kellega võeti jutuks kikkpoks kui spordiala laiemalt. Kui verise alaga on tegu, kuidas erineb see poksist, Tai poksist, MMAst ning kuidas Edvin ise kikkpoksini jõudis? Kõik need küsimused võetakse saates lähema vaatluse alla.