TAGASI SILLAMAAKS! Sandra Vabarna kannab taas neiupõlvenime

„Sain pangast teate: „Palun anna oma uuest nimest teada neile, kes Sulle ülekandeid teevad.“ Seega, kui te tahate mulle ülekandeid teha, siis ärge unustage uut (vana) nime kasutada! Welcome back! (Tere tulemast tagasi, Sillamaa! – eesti k.)“ kirjutab Sandra.

4. juulil 2023 teatasid Muusikud Sandra Vabarna (38) ja Jalmar Vabarna (36), et on otsustanud oma abielu lahutada. „Anname teada, et oleme teinud ühise otsuse lahku minna. Elu on teekond ja oleme jõudnud just sellesse punkti. Riidu ega draamat ei tasu siit otsida,“ teatas Sandra oma Instagramis.

„Otsus ei tulnud üleöö ega kergekäeliselt. Vaatasime sügavalt enda sisse, käisime paariteraapias ja tegime teadliku valiku. Lahku on võimalik minna ka armastusega, teineteist ja ennast austades. Ja see on meie valik,“ sõnab Sandra oma avalikus pöördumises.

Nad plaanivad lapsi ühiselt kasvatada ning jätkavad ka bändikaaslastena. „Enam kui 10 aastat ühist teed on pakkunud meile palju armastust ja rõõmu, kurbust ja pisaraid, helgust ja raskusi, avastamist ning kasvamist. Me oleme väga tänulikud ja õnnelikud selle aja eest. Meil on kaks last, kes on meie jaoks kõige kallimad inimesed siin maailmas. Kasvatame neid ühiselt ja suure armastusega edasi. Jätkame ka bändikaaslastena.“

Kolmepäevane pulm Setomaal

Muusikutepaari armulugu algas siis, kui nad õppisid Viljandi kultuuriakadeemias. Jalmar ja Sandra olid koos kaks aastat, kuid läksid siis lahku. Sandra rääkis ajakirjale Anne&Stiil, et toona ei juhtunudki otseselt midagi. „Ta oli lihtsalt nii noor mu kõrval, see ei tundunud piisav.“ Jalmar oli aga pähe võtnud, et nad peavad taas kokku saama. Kui see mõni aasta hiljem juhtus, oli kirg nende vahel alles.