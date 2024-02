Õhtuleht 80 | Võimas, Andrus! Võimas, Jaak! Just nii juubeldasime 13. veebruaril aastal 2002. Edasine on juba ajalugu...

„Hea suusk oli. Ivanov võttis ees tõuse käärsammul, mina põrutasin igalt poolt otse. Aitäh hooldemeestele ja kogu tiimile! tegi Veerpalu tavapäraselt abilistest kangelased. Ma lootsin, et täna võib tulla kuld. Poolel maal teadsin, et võidan. Tundsin end väga hästi. Kui oled heas vormis, valdab sind kindlustunne.“

Need on sõnad Veerpalu esimesest intervjuust, mille ta andis võistluse pressiteenistusele tükk aega enne Eesti ajakirjanikeni jõudmist.

Samas Mae: „See on super! See on lihtsalt fantastiline! See on mu esimene olümpiamedal ja isegi maailma karikavõistlustel olen olnud poodiumil vaid ühe korra. Nüüd loodan, et medalitele tuleb lisa.“