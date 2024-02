HÜVA NÕU | Kuidas vähendada ärevust, stressi ja läbipõlemist igapäevases töökeskkonnas?

Loodusterapeut Mai-Liis Kivistik tõdeb, et loovus on oluline nii individuaalselt kui ka meeskonnas. Viimane on oluline just seetõttu, et meie võimekus loovaid ideid töökeskkonnas edasi anda kasvab ning ühtlasi saab koos tiimiga loovust arendada. Ta toob välja, et tihti on tekkinud inimesel probleem, kus keskendutakse selle lahendamisele ja ei pruugita lahendust näha, sest ollakse sellele ühele probleemile niivõrd kaua mõelnud. Kui on aga võimalik sellest keskkonnast korraks välja tulla ning teha enda jaoks oluliste inimeste või töökaaslastega midagi toredat, siis vastused ja lahendused tulevad hoopis kiiremini, sest sa distantseerid ennast sellest probleemist.