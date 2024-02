TEEKOND TERVENEMISENI! Ärevushäirega võidelnud Jana Palm: naeratan aina rohkem, olen suutnud hirmud seljatada ning suudan taas magada

Jana tunnistab, et oli aasta tagasi veel nii läbi põlenud, et ei julgenud isegi magama jääda. Ta teadis, et igal öösel tuleb infarkti tunnuste ja surmahirmuga paanikahoog. Mitu kuud magamatust tõid kaasa paanikahood ka päeval. „Olin vaimselt ja füüsiliselt täiesti läbi ja mitte miski ei pakkunud enam rõõmu, kuna keha baasvajadused olid täitmata. Suutsin ainult hirmu ja tühjust tunda. Hirmutav, et pea iga viies eestlane on läbi põlenud,“ ütleb Jana.

Aasta hiljem tunneb Jana uhkust, et tunneb end täpselt aasta hiljem taas heas kohas. „Taipan, et naeratan aina rohkem, märkan elus aina rohkem taas häid väikeseid olulisi ja imelisi hetki. Olen suutnud pea kõik hirmud seljatada ning suudan taas magada. Kui just järgmisel päeval midagi suurt ja olulist ees ei ole.“



Jana teab, et tema ümber on inimesi, kes vajavad teadmist, et sellest olukorrast on võimalik välja saada. Naise sõnul tuleb endale lihtsalt öelda, et täiesti okei ja lausa hädavajalik on psühholoogilt abi otsida. Sotsiaalmeedias ja messengeris ei pea 24/7 kõigi ja kõige jaoks olmas olema. Iseendale peab aega võtma.

Sealjuures räägib Jana, ei tohi karta millestki ilma jääda. „Unusta FOMO – Fear of missing out – ägedaid projekte ja hetki tuleb ka siis, kui oled taas heas kohas. Tee päriselt ainult seda tööd, mida armastad. Nii ületavad positiivsed emotsioonid raskustunde. Sa ei ole mitte kellegi oma, eriti mitte tööandja oma. Ära lase muuta 24/7 töötamist millekski, mis on iseenesest mõistetav tänu Sinu positsioonile ja vastutusele. Kui nii on kujunenud ja see ei ole sinu enda valik, siis vaheta töökohta.“

Jana ütleb ka, et kõike ei peagi jõudma. „Ongi võimatu olla täiuslik töötaja, koduperenaine, lapsevanem, abikaasa ja mina ise. Kui raskemal perioodil pesukorv uputab ja toast on keeruline jalgu välja väänamata läbi kõndida, siis see pole maailma lõpp. Meil kõigil on piiratud arv tunde ja energiat.“

Viimaks tuleb tema sõnul leida keegi, kes Sind päriselt mõistab ja kuulab. Jagatud mure on pool muret. Ka tööl on okei jagada, et praegu on raskem aeg, siis osatakse sellega arvestada.



„Ma olen väga õnnelik, et olen taas heas kohas. Ja loodan, et kõik, kes hetkel ei ole, suudavad endas tasakaalu leida. See ei tule niisama, see tuleb tegutsedes,“ sõnab Jana.

Süda taob, tekib minestustunne, käed ja jalad surisevad. Jana Palm