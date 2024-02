UUS MUUSIKALINE VÄLJAKUTSE! Ott Lepland: nendes žanrites pole inimesed mind niiväga kuulnudki

Esimesed kaks väljakutse vastu võtnud julget artisti on tunnustatud laulja Ott Lepland ja Vanemuise teatri näitleja Saara Nüganen.

End eestlaste südamesse laulnud multitalent Ott Lepland on lisaks suurepärasele laulukarjäärile üles astunud ka mitmetes seriaalides, filmides, lavastustes ja telesõudes. Kuigi Eesti inimesed on Leplandi näinud suurtel lavadel ja mitmetes rollides, rõhutab laulja, et „Tähtede tähe“ võistlus on tema jaoks suur väljakutse. „Ma julgeks öelda, et tegelikult ei ole selles saates kõlama hakkavates žanrites inimesed mind niiväga kuulnudki. Selles mõttes on väga äge, et saab näidata jälle end natuke uuest küljest,“ ei hoia Lepland elevust tagasi.

Teine osaleja on Vanemuise teatri näitleja Saara Nüganen, kes on mänginud mitmetes menukates teatrilavastustes ja filmides ning saavutanud tunnustuse oma silmapaistva näitlejameisterlikkuse eest. Saates„Tähtede täht“ uues hooajas osalemise osas tunnistas Saara, et võttis pakkumise vastu üsna kiiresti, kuna esimene hooaeg oli talle meeldivaks üllatuseks ning pakkus palju naudingut.

Kuigi Saarat tuntakse peamiselt teatrilavalt, on ka muusikal tema elus tähtis roll. „Kodus ma laulan üsna tihti duši all ja olen ka mõnes rollis pidanud laulma, aga ma ei tunne ennast just nagu kala vees. Ma ikkagi natuke muretsen, aga arvan, et saate formaat annab mulle võimaluse ennast avastada,“ räägib Nüganen.

Näitleja tunneb uhkust võimaluse eest koos teiste andekate artistidega saates osaleda ning väljendab soovi eelkõige nautida saate protsessi. „Kuna ma olen nii ägedate inimestega võistlema pandud, siis endal kaob selline võistlushimu ära, sest noh, nad on lihtsalt nii ägedad, et no mis me siin ikka võistleme – parem siis saame kokku ja naudime,“ sõnab Nüganen.