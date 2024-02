LÕPUKS OMETI! Raske lõikuse läbinud Walesi printsessi tervise kohta saabus uut infot

Detsember oli Walesi printsessile ülimalt töine ning seega ei tekkinud küsimust, miks teda jaanuari algul avalikkuse ees ei nähtud. Liiatigi oli Kate'i ja Williami lastel jõuluvaheaeg, mida pere üheskoos nautis. Jaanuari algul tähistas Catherine pereringis 42. sünnipäeva. Tema terviseprobleemidest ei teadnud üldsus midagi. Daily Mail kirjutas detsembris, et Williamil ja tema naisel seisab kevadel ees ühine visiit Itaaliasse. Nii tuli Kensingtoni palee 17. jaanuari teade, et Kate Middletonile on tehtud London Clinicu nimelises erakliinikus plaaniline kõhuõõneoperatsioon, nagu välk selgest taevast.