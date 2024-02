ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | USAs elav eestlanna Kaidi Dey: kohalikud küsivad, miks ma lapsega seda eesti keelt punnin

„Kui kohalikud küsivad, et miks ma punnin lapsega seda eesti keelt, siis ütlen, et see on meie kultuuri osa. See on ikkagi minu emakeel. Tahan, et meil oleks tütrega oma salakeel. Kui issi kohta on vaja kehvasti öelda, saame teha seda tasakesi eesti keeles,“ arutleb tiktokker Kaidi Dey (33) naerdes ja muutub siis tõsiseks: „Kuigi abikaasa jõuab meile ilmselt keeleoskusega järele.“