ÕL VIDEO JA GALERII | PLAHVATAVAD TISSID JA TAGUMIKUST VÄLJA TÕMMATUD PALL! Eesti esimese drag-kooli õpilased teevad hullumeelseid trikke!

Tallinnas Kristiine linnaosas asuva klubi Hungr süda tuksub drag'i rütmis. Anu the Drag Queen, Brunita Cocita, Disco Ballz, Flame Boyanze, Marla Burroughs, Maxx Toxic, Sväto Slava – just need seitse õnnelikku drag queen'i ja drag king'i on vastu võetud The Pedestrian Drag kooli. Lisaks erinevatele töötubadele toimub iga kuu turniir erineva temaatikaga.