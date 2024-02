GALERII | Grete Paia käis taas missioonisõduritele laulmas. Seekord Iraagis

Eesti tantsumuusika duo Púr Múdd ning artist Grete Paia on külastamas Iraagis paiknevat Eesti kaitseväe kontingenti. Muusikud annavad Iraagis kaks kontserti, millega avaldatakse toetust rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve kodust eemal viibivatele Eesti ja liitlasriikide kaitseväelastele. See on Paia jaoks teine kord käia missioonisõduritele kriisikoldes laulmas.