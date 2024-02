PILTUUDIS | Vähidiagnoosi saanud Kuningas Charles III esimest korda avalikkuse ees

See oli esimene kord rahval oma kuningat näha avalikkuse ees pärast esmaspäeval tulnud teavet kuningakojast, et valitseval monarhil on avastatud vähk ning alustatud koheselt raviga. Täna külastas pealtnäha heas tujus Charles III koos kuninganna Sandringhamis asuvat Maarja Magdaleena kirikut. Charles jalutas kirikusse vihmavarjule toetudes ning paistis rahulik ja heatujuline kui rahvale lehvitas. Kuningapaari tervitas kiriku uksel kirikuõpetaja Canon Paul Williams, vahendab Daily Mail.