ÕL VIDEO JA GALERII | Rotermanni kvartali isand Urmas Sõõrumaa manitseb: „Ärge kutsuge kurja karja. Kui aina fantaseeritakse, et tankid on ka meie õuel, siis nii võib ka juhtuda!“

Suurärimees Urmas Sõõrumaa on ise sündinud metallpühvli aastal. Sõõrumaa nentis enne suure draakoniaasta peo algust, et loodab, et Eestis oleks vähem depressiooni ja hirmutamist. Ta ei poolda ka seda, et aina hirmutatakse võimaliku vene rünnakuga paari aasta pärast. „Mida külvad, seda lõikad. Muudkui fantaseeritakse, et tankid tulevad, siis nad ühel päeval tulevadki,“ hoiatas Sõõrumaa. Ka rääkis ta, kuidas läheb pisitütar Sofial, kelle isaks ta jaanuaris sai.