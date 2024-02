HÜVA NÕU | Helimeditatsioon aitab vabaneda peidetud emotsioonidest

Gongimeister, multiinstrumentalist ja DJ Denis Vinogradov toob välja, et kõige võimsam pill on meie hääl. Kusjuures laulmisoskus ei ole sugugi tähtis. Võib ümiseda lihtsalt erinevaid täis- ja kaashäälikuid ja lasta häälel masseerida pehmelt sisemise sekretsiooni organeid, mis omakorda moodustab organismis õnnehormoone. Või miks mitte proovida lihtsalt vaikust – see on väga hea tervendaja, nii välisvaikus kui ka sisemine. Helidel ja helidel on mõistagi vahe. Miks mõnikord samad helid ärritavad, kuid teinekord rahustavad?