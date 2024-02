HÜVA NÕU | Monika Palm: me oleme sisenenud ajastusse, kus enesearmastus on väga olulisel kohal

Laulja Robert Marley on öelnud, et esimene saladus, kuidas olla õnnelik, on hakata ennast armastama. Mis see enesearmastus siis on? Tasakaalukeskuse hingamisterapeut ja raamatu „Hinga ja ela!“ autor Monika Palm selgitab, et enesearmastus on iseenda tundmaõppimisel oma tegelike vajaduste teadvustamine ja nende vajaduste rahuldamine. „Me oleme praegu sisenenud ajastusse, kus enesearmastus on olnud enesearengus juba aastaid väga olulisel kohal. Kui sa soovid midagi oma elus paremaks muuta, siis esimene vajalik samm on arendada endas oskust ennast rohkem armastada,“ lausub ta. Kuid miks me siis ennast ei armasta?