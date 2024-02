Ene Ergma: „Poliitikud lähevad lolliks, kui keegi ütleb, et me ei hääleta sinu poolt!“

„No mis pensionärielul viga on? Mina ei ole parlamendipensionär, aga ma olen veendunud, et see omaaegne parlamendipension tehti täiesti mõttetult. Riigikogulasena on su palk ju korralik, milleks sa pead siis saama veel juurde spetsiaalset pensioni? Jumal tänatud, et praegu seda enam ei ole, aga eks ka eelmistes koosseisudes oli inimesi, kes seda palkagi absoluutselt välja ei teeninud,“ ütleb aastaid riigikogu esimehena töötanud akadeemik Ene Ergma, kes tähistab 29. veebruaril 80. sünnipäeva.