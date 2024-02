MIS SAAB? Genka ja Maris Kõrvitsa poeg jääb koolikatsetest kõrvale: tahaks jõe nutta

Sel nädalavahetusel toimuvad mitmes Tallinna kesklinna koolis esimesse klassi astujatele katsed, kus sõelutakse välja kõige helgemad pead. Raadiosaatejuht Maris Kõrvits teatas, et tema esimesse klassi minev poeg katsetel osaleda ei saagi. „Teate, mis asi on ebaõnn?“ küsib Maris oma X-i kontol nõutult. „Kui sa oled 7-aastane ja planeerid sügisel kooli minna. Koolikatsed satuvad ühele nädalavahetusele ja sa haigestud täpselt siis tuulerõugetesse,“ kirjutab nelja lapse ema, kelle poeg Karl Villem alustab sügisel kooliteed. „Vot see on ebaõnn. Tahaks jõe nutta. Lapse eest,“ on Maris nõutu, kuna poeg jäi haigeks väga kehval ajal.