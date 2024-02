EKSKLUSIIV! Soome megatäht Mikael Gabriel kuulsuse varjupoolest ja Putini tätoveeringust: see ei olnud kindlasti mu kõige targem otsus elus

Räppartist Mikael Gabriel (33), kodanikunimega Mikael Kristian Gabriel Sohlman, on kogu Zoomi teel toimunud intervjuu vältel äärmiselt sõbraliku ja vahetu olemisega. Ent vesteldes peitub mees päikeseprillide taha. On see lava- ja koostööpartnerilt nublult üle võetud moetrikk? Räppar mõtleb hetke ja ütleb siis muiates: „Jah, võib ka nii öelda. Nublul on tõesti väga suur ja lahe päikeseprillide kogu ja see lisab talle salapära. Ma siis mõtlesin ka, et kannaks tema eeskujul päikeseprille.“