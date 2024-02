TÕELINE BARBIE! Kroonprintsess Victoria kandis kriiskavroosat odavketikostüümi

Rootsi kroonprintsessi nähti kolmapäeval Nordiska Museetis näituse avamisel kandmas kärtsroosat pükskostüümi, mis võinuks vabalt kuuluda Barbiele. Hello! teatel on üherealise pintsakuga komplekt pärit Zara odavketist. Rootsi troonipärija on varemgi kiirmoekettide rõivastega fotole jäänud. 2022. aasta oktoobris kandis ta näiteks Zara erkrohelist pükskostüümi.