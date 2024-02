FOTOD | Kaja Kallas säras koos abikaasaga Viinis peenel ballil

Kallas kandis Viini ooperis seljas imekaunist sirelilillat kleiti, milles võis teda näha ka 2023. aasta veebruaris Eesti presidendi vastuvõtul.

Sel aastal Kallas aga Karise vastuvõtule minna ei plaani. „Ma saan aru, et see ei ole populaarne teema ja riigikogu liikmeid ei tohiks siin kaitsta, aga jah, mina solidaarsusest nendega ei lähe,“ teatas peaminister jaanuaris.

Küll aga nautis Kallas pidulikul õhtul Viinis Euroopa valitsusjuhtide seltskonda. Ooperiball on iga-aastane väärikas sotsialiseerumisüritus, kuhu kutsuvad välismaiseid külalisi Austria president, liidukantsler ja välisminister.

Lisaks riigijuhtidele oli ballile palutud ka kadunud rokikuningas Elvise eksabikaasa Priscilla Presley.

Federal President Alexander Van der Bellen, his wife Doris Schmidauer and guest of honor at this year's Opera Ball US actress Priscilla Presley are seen upon arrival at the Vienna State Opera prior to the start of the 2024 traditional Opera Ball on February 8, 2024. (Photo by ROLAND SCHLAGER / APA / AFP) / Austria OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE Foto : ROLAND SCHLAGER