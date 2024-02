FOTOD | Kaja Kallas kohtus Priscilla Presleyga: „Vahetasime vastastikku komplimente.“

Viini ooperiballilt tegi Austria riigitelevisioon õhtu vältel otselülitusi ning intervjueeriti ka Kaja Kallast, kes nentis, et Estonia ooperimaja on palju väiksem ning mitte nii glamuurne. Ka sellise kaliibriga balle Eestis ei korraldata. Kallas ütles, et nautis väga ilusat kontserti ning ei jõua ära oodata, millal saaks kaasa Arvoga minna tantsuplatsile. „Meile väga meeldib tantsida ja just valssi,“ rääkis peaminister ülekandes. Priscilla Presley, kelle armastusloost Elvis Presleyga valmis Sofia Coppolal film, ütles, et see näitab tõde, mis peaks kummutama müüdid. „Ma ei jätnud Elvist, sest ma ei armastanud teda, vaid seepärast, et ma ei suutnud tema enesehävitusliku elustiiliga enam sammu pidada ja meil oli väike tütar Lisa, kes tuli üles kasvatada,“ rääkis rokikuninga eksabikaasa intervjuus.