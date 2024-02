Kuninganna Camilla andis infot vähihaige Charlesi seisundi kohta

Briti kuningakoja teatel tekkis arstidel Tema Majesteedi tervise suhtes kahtlus tema hiljutisel protseduuril seoses eesnäärme suurenemisega. Uuringud näitasidki paraku vähktõve olemasolu. Õukond toonitas, et tegu pole eesnäärmevähiga, kuid kasvaja asupaika ei täpsustatud. Küll aga öeldi, et Tema Majesteet on ravi juba alustanud. Haiglas viibimist see ei nõua.