TEATRIARVUSTUS | Rakvere teater tõi lavale „Madisoni maakonna sillad“. Kas etendus pakub tuntud filmile võrdväärset konkurentsi?

„Rakvere teatri laval pole nii palju alasti stseene olnudki,“ ütleb pealtvaatajast mees sosinal enda kõrval istuvale naisele. Francescana ja Roberti seksistseen muudkui kestab ja õhkõrna kardina puudutusest on aimatav Ülle kaunis ja sitke keha. Arvata on, et see on paljudele loo kulminatsioon.