ÕL VIDEO | Aleksei Turovski selgitab, milline olend on draakon ja miks on ta nii tähtis

Draakon on Turovski sõnul kõige paremini toime tulev loom. Seda seepärast, et tal on suisa 81 looma omadused või tunnused. „Tal on jänese silmad, kaameli mokad, hobuse lõikehambad, isase metssea kihvad,“ kirjeldab Turovski. Draakon on maailma energiate voogude suunaja. „Tema ülesandeks on maailma harmoonia üleval hoidmine ning maailm vajab, et yin ja yang energia oleks tasakaalus ja seda tasakaalu draakon aitabki kehtestada ja hoida.“