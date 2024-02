HÜVA NÕU | Personaaltreener Janika Koch-Mäe võlutablett, mis aitab paljude hädade korral

Kui jaanuarikuus alustab suur osa inimestest innukalt trennis käimist ja kaalu jälgimist, siis veebruaris lööb enamus käega. Personaaltreener Janika Koch-Mäe selgitab, et põhiline põhjus on ilmselt selles, et püstitatakse ebareaalseid eesmärke ning kui kuu jooksul kiireid tulemusi ei näe – antakse alla. Ta jagab ka kolme nippi, kuidas trennidega alustada.