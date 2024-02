ESIMENE MÕRV JUBA 11AASTASELT! Netflixi menusari räägib narkoboss Griselda Blanco pöörase loo

Must Lesk. Ristiema. Netflixi uue menusarja „Griselda“ nimitegelane, omaaegne Miami võimsaim narkoboss Griselda Blanco kasvas üles teadmisega, et ellu jäämiseks ja edu saavutamiseks tuleb tappa. Esimese mõrva pani ta toime väidetavalt juba 11aastaselt. Tema hingel on eri andmeil 40 – 250 inimelu. Sekspomm Sofia Vergara kehastuses on Griselda märksa kaunim kui päriselus, kuid seriaalis käiakse mõne teisegi faktiga väga vabalt ringi.