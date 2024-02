PEAMINISTER TORMAS KAITSELE: Hispaania eurolaulu süüdistatakse naistevastasuses

Hispaania saadab maikuisele Malmö Eurovisionile abielupaarist tantsumuusikaduo Nebulossa pala „Zorra“, mille pealkiri tähendab otsetõlkes rebast, kuid slängis mõrda või libu, vahendab BBC News. Rühmitus Madridi Feministlik Liikumine kritiseerib oma pöördumises laulu teravalt, väites, et see solvab naisi seksistlikult.

Hispaania peaminister Pedro Sánchez kaitseb „Zorrat“. Ta väitis telesaates „Al rojo vivo“, et laul seab seksistlikud stereotüübid kahtluse alla. „Mulle tundub, et feminism pole mitte üksnes õiglane – ta võib olla ka lõbus, ja seda laadi provokatsioon peab tulema kultuurist,“ vahendab BBC News.

Madridi Feministliku Liikumise sõnul on jabur väita, et sõna „lits“ korrutamine võiks naistele väestavalt mõjuda. Kuid ka Hispaania võrdõiguslikkuse minister on nimetanud „Zorrat“ lõbusaks lauluks, mis murrab stereotüüpe. Lauljanna Mery Bas ei tee kriitikast välja. „Me pole kahekümneaastased,“ ütles ta Hispaania ajakirjanikele. „Mul on täiesti suva.“

Eurovisioni lauluvõistlust korraldav Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) kinnitas, et „Zorra“ ei riku lauluvõistluse reegleid, mille järgi pala ei tohi Eurovisioni mainet kahjustada. „EBU mõistab, et [Hispaania] laulu pealkirjal on mitu tähendust. Jõudsime laulusõnade konteksti ja sõnumi põhjal järeldusele, et see laul sobib võistlema.“