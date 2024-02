VAJADUS SUUREMA KORTERI JÄRELE? Peagi abielluv Hendrik Terras paiskas müüki oma telestaari staatusega korteri

Terrase kahetoaline korter asub Põhja-Tallinnas Vana-Kalamaja tänava ääres. Korteril on uhke nelja meetri kõrgune lagi. „Korteri sisustuses on kasutatud kvaliteetseid materjale ja trendikat vineeri. Korteris on väga mahukad sisse ehitatud garderoobikapid, mis on eritellimusena valminud koos köögi- ja vannitoamööbliga,“ kirjutatakse müügikuulutuses kv.ee portaalis. Maaklerite abi poliitik müümisel ei kasuta, vaid paiskas korteri müüki ise.